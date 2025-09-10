İsrail’in Doha’daki Saldırısı, Bölgedeki Gerilimi Artırıyor. Türkiye, Saldırıya Sert Tepki Verdi. İki Ülke Askeri İşbirliğini Güçlendiriyor. Ankara, Katar’ın Yanında Olduğunu Duyurdu. Türkiye ve Katar, Birlikte Hareket Ediyorlar. Ortak Adımlar Atılacak, Anlaşmalar Gelişiyor

İSRAİL’İN SALDIRISI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

İsrail, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği Hamas’a yönelik saldırısıyla Türkiye’nin Katar ile özel ikili ilişkileri ve Hamas ile sürdürdüğü düzenli temaslar çerçevesinde bölgede gerilimi artırabilecek bir ortam oluşturdu. Türkiye, İsrail’in saldırısına en sert tepki veren ülkeler arasında yer alıyor. Ankara, tüm imkanlarıyla Katar’ın yanında yer alacağını ve saldırıya karşı “ortak adımlar” atacaklarını bildirdi. İsrail ordusu, Doha’daki saldırıyı gerçekleştirerek müzakereleri sürdüren Hamas yetkililerini hedef aldı. Türkiye ise bu saldırının sonuçlarını yakından takip eden ülkelerden biri oldu. Dışişleri Bakanlığı, saldırıdan sadece birkaç saat sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır” ifadesine yer verildi. Türkiye, “alçakça” olarak tanımladığı bu saldırı karşısında Katar’ın yanında yer aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı mesajı telefonla görüştüğü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye iletti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede “İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısını ve buna karşı atılacak ortak adımları” ele aldılar. Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar devleti ve halkının yanında olacağını Emir Al Sani’ye aktardı.

KÜLTÜREL VE STRATEJİK İLİŞKİLER

Ankara açısından 9 Eylül’de yaşananların en kritik unsurlarından biri, saldırıya uğrayan Katar’ın Türkiye’nin bölgedeki en önemli müttefiki olması. İki ülkenin liderleri sık sık karşılıklı ziyaretlerle hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel konularda işbirliğini artırıyor. Türkiye ve Katar, dış politika konularında benzer görüşleri paylaşıyor. Zor dönemlerde birbirlerine destek olma gelenekleri bulunuyor; Türkiye, 2017 Körfez Krizi’nde Katar’a büyük siyasi destek vermişti. O dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, “terör örgütlerini destekliyor” gerekçesiyle Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bir süre ekonomik ambargo uygulamıştı. Katar da Türkiye’ye 2021 sonrası ekonomik kriz sırasında mali destek sağlamıştı. Türkiye ve Katar, 2000’lerin başlarından itibaren geliştirdikleri ilişkileri 2014’te stratejik ortaklık düzeyine taşımışlardır. Bu çerçevede, askeri işbirliği de derinleştirilmiş; Türkiye, Katar’daki askeri varlığı için çeşitli anlaşmalar imzalamıştır.

2017’den bu yana Katar’da bulunan Türk askerleri, 2017’de “Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı” adındaki üste Katar ordusuna eğitim ve danışmanlık veriyor. Bu işbirliği, 2024 yılında hava ve deniz unsurlarının katılımıyla daha da genişletilmeye gidilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin 6 F-16 savaş uçağı ve iki karakol gemisini Katar’da konuşlandırdığını bildirdi. Katar’a 2024’te yapılan ziyarette, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önemini şu şekilde vurguladı: “Özellikle son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gerginlikler, birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Nitekim İsrail’in Filistin, Gazze ve Lübnan’da sergilediği barbarlık, bölgenin büyük bir kargaşaya sürüklenme riskini artırmaktadır.” Güler, Türkiye ile Katar arasındaki dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu belirtip, “Türkiye ve Katar bu hassas dönemde tam bir uyum içerisinde hareket ederek tek yürek, tek yumruk olmuştur” ifadesini kullandı.

HAMAS’LA İLİŞKİLER VE SİYASİ ADIMLAR

Türkiye’nin Hamas ile olan yakın ilişkisi, İsrail’in Türkiye’de bulunan Hamas yöneticilerini hedef alabilecek olmasını da dikkat çeken bir durum haline getiriyor. Türkiye, Hamas’a yönelik silah bırakma çağrısında bulunan ve Avrupa Birliği ile Arap Birliği’nin desteklediği New York Bildirisi’ne şerh koymuştu. Hamas’ın Türkiye’deki yöneticisi olup olmadığı ise en çok merak edilen konulardan biri. Daha önce Hamas’ın bürosunun Katar’dan Türkiye’ye taşınacağı haberleri yalanlanmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas üyelerinin “zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiğini” ama “Hamas Siyasi Bürosu’nun Türkiye’ye taşındığına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını” belirtmişti. ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl, bazı üst düzey Hamas yetkilileri için yaptırım kararı almış ve bunlardan üçünün Türkiye’de bulunduğuna dikkat çekmişti. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılardan sonra, İsrail Hamas’ı dünyanın her yerinde hedef alacağını bildirmişti. Türkiye’nin Hamas ile yakın ilişkisi, bölgesel güvenlikte yeni bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Türkiye bu bağlamda olası askeri ve istihbari önlemler alıp almadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.