İsrail’in Eyal Zamir’i Netanyah’u Uyardı

İSRAİL GENERKURMAY BAŞKANI’NDAN UYARI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, Gazze Şeridi’ne yönelik kara saldırılarının genişletilmesi durumunda İsrailli esir kayıpları konusunda uyarıyor. Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Zamir, Netanyahu ve diğer kabine üyelerine Gazze’ye düzenlenecek saldırıların genişletilmesindeki riskler hakkında bilgi veriyor.

SAVAŞIN AMACI VE RİSKLER

Zamir, savaşın iki temel hedefi olan Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin kurtarılması arasında bağlantı kurmanın zorluğunu dile getiriyor. “Bu iki hedef sahada alınacak kararlarda çatışabilir” diyor. İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını genişletmesiyle ilgili olarak, Zamir, “Büyük çaplı bir kara harekatı yaparsak esirleri kaybedebileceğimizi hesaba katmak zorundayız” şeklinde ifadesini sürdürüyor.

AİLELERDEN TEPKİ

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri, konuya ilişkin yapmış oldukları açıklamalarda, “Bütün esirler geri dönmeden İsrail’in zaferinden bahsedemeyiz. Onların kaybı milli kayıp anlamına gelir.” diye belirtiyor. Esir aileleri, bu durumu ülkenin tümü için önemli bir mesele olarak değerlendiriyor ve toplumun bu kayıplar konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.