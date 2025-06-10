İsrail’in Eylemlerine Karşı Avrupa’nın Uyanışı

AVRUPA’DA İSRAİL KARŞITI UYANIŞ

Jeostrateji uzmanı ve uluslararası ilişkiler alanında köşe yazarı Imran Khalid, Avrupa’daki İsrail karşıtı uyanışı ve Avrupa Birliği (AB) değerlerinin eylemleriyle örtüşme gereksinimini kaleme aldı. Avrupa’nın, İsrail’in eylemlerine yönelik derin uykusundan uyanması için bir soykırımın yaşanması gerekti. Ama sonunda isteksizce, tökezleyerek ve hala tarihsel suçluluk duygusuyla da olsa uyandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik bitmek bilmeyen saldırılarının neredeyse 20. ayında, Avrupa’nın “İsrail’in kendini savunma hakkına” verdiği sarsılmaz desteği azalmaya başladı. Bu yaşananlar yalnızca jeopolitik dengelerin kayması değil, aynı zamanda geç kalmış bir vicdan muhasebesiyle harmanlanmış bir ahlaki uyanış.

AVRUPA’NIN SESSİZ DESTEK GEÇMİŞİ

Uzun süredir kendini insan haklarının hamisi olarak gören Avrupa liderleri, artık sessizliklerinin kanlı mirasıyla yüzleşiyor. Avrupa, onlarca yıl boyunca İsrail’in sömürgeci projesine sessiz bir destek sundu ve Filistin toprakları yasa dışı yerleşimler, kontrol noktaları ve hava saldırılarıyla adım adım küçülürken tepkisi sınırlı oldu. Ancak Gazze’den gelen görüntüler, yerle bir edilmiş hastaneler ve enkazda can veren bebekler, aç ve bitkin sivillerin hayatta kalma mücadelesi, Avrupa’nın duyarsızlık zırhını delip geçti. 7 Ekim’e dayandırılan o bir zamanların sorgulanmaz gerekçesi, artık 54 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği bir trajedi karşısında boş kalıyor.

PROTESTO DALGASI VE DEĞİŞEN ANLATILAR

Avrupa başkentleri yalnızca kitlesel protestolara değil, aynı zamanda İsrail’e yönelik egemen anlatıda bir kırılmaya da tanık oluyor. Berlin’den Dublin’e, Madrid’den Paris’e kadar anti-İsrail gösterileri büyüyor ve sivil katliamların geçiştirilemeyeceğini ortaya koyan vatandaşların öfke ve vicdanını yansıtıyor. Bu durum, anlık bir anti-İsrail öfke patlamasından öte, on yıllardır süren bilinçli ertelemenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Avrupa devletleri hiçbir zaman tarafsız değildi; Britanya’nın emperyal mirası, Filistin’i fiilen siyonist harekete teslim etti. Diğer Avrupa ülkeleri ise holokostun suçluluğuna sığınıp yeni bir felakete sessiz kaldı.

AVRUPA’NIN YENİ TUTUMU

Artık bazı Avrupa ülkeleri yavaş da olsa yeni bir tutuma yöneliyor. İspanya, İrlanda ve resmi AB üyesi olmasa da Norveç, Filistin’i devlet olarak tanıdı. İngiltere ve Fransa ise eşiğinde bekliyor. Ancak bu sembolik değişim dahi çekingen bir şekilde gerçekleşiyor. İsrail, her zamanki abartılı üslubuyla eğer İngiltere ya da Fransa Filistin’i tanımaya kalkarsa, Batı Şeria’nın daha fazla bölümünü ilhak etmekle tehdit ediyor. Öte yandan, İsrail’in aşırı sağcı bakanları toprak genişletme hayallerini açıkça ifade ediyor.

AB’NİN YÜZLEŞTİKLERİ VE GEREKEN ADIMLAR

Tüm bunlar derin bir ironi içeriyor. Barış ve işbirliği ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir yapı olan AB, İsrail’in esir bir halk üzerinde yürüttüğü savaş için yüzleşmeye dahi cesaret edemiyor. Ancak çatlaklar oluşmaya başladı ve AB, uzun süredir Tel Aviv’e ekonomik ayrıcalıklar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye başladı. Anlaşmanın 2. maddesi insan haklarına ciddi bir vurgu yapıyor ancak Avrupa bunu şimdiye kadar ciddiyetle uygulamadı. Eğer Avrupa gerçekten kurallara dayalı bir uluslararası düzene inanıyorsa, sonuç doğuracak adımlar atmak zorunda.

ÜÇ TEMEL ADIMIN ZORUNLULUĞU

Bu bağlamda üç temel adım kaçınılmaz. Birincisi, Filistin devletini tanımak; bunu diplomatik bir jest değil, siyasi bir zorunluluk olarak görmek. İkincisi, İsrail’e yönelik yaptırımları hayata geçirmek; bunlar arasında silah ambargosu ve hedefe yönelik ticari kısıtlamalar da yer almalı. Üçüncüsü ise Gazze’de işlenen savaş suçları ve soykırım iddialarına dair uluslararası soruşturmaları desteklemek. Bu tür adımlar, İsrail ve onu savunan çevrelerden sert tepkilerle karşılanacak, antisemitizm suçlamaları yine yapılacaktır. Ancak bu refleksler artık eski gücünü yitirmiş durumda.

EKONOMİK BEDEL VE HAREKETE GEÇME ZAMANI

İsrail dahil dünyanın dört bir yanındaki Yahudi aydınlar ve topluluklar, Gazze’deki yıkımı kınıyor. İsrail’in eylemlerini Yahudi kimliğiyle özdeşleştirme çabası, bu kimliğe mensup olanlar tarafından bile reddediliyor. Gerçek şu ki, İsrail artık ahlaki itibarını kaybetmekten korkmuyor. Zira o itibarı çoktan tüketti. Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım görevlilerinin açıkça öldürülmesi, sözün bittiği yer. İsrail’in liderleri, dünyanın gerçeği gördüğünün farkında fakat umursamıyorlar. Umursayabilecekleri tek şey ise ekonomik bedel.

SONUÇ VE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Analistler kapıdaki bir finansal “şok dalgası” için uyarıda bulunuyor. AB-İsrail anlaşmasının askıya alınması veya feshedilmesi, İsrail ekonomisini yalnızca yaralamakla kalmaz, onu yerle bir edebilir. Avrupa’nın harekete geçmesi de tam olarak bu yüzden elzemdir. Mesele intikam değil, bir koz kullanma meselesi. Savaş, İsrailli vatandaşlar ekonomilerinin, yaşam tarzlarının ve küresel dünyayla bütünleşmelerinin risk altında olduğunu anladığında son bulacak. Avrupa’da siyasi bir uyanış filizleniyor; bu uyanış devam ederse, İsrail’in dokunulmazlığının sonunun başlangıcına işaret edebilir.