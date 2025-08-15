İsrail’in Filistin Devleti’ni tanımayı engellemesi tepki aldı

İSRAİL’İN YERLEŞİM SİYASETİNE TEPKİLER

İsrail’in bağımsız Filistin devletinin tanınmasını engelleme ve iki devletli çözümü baltalama girişimleri, uluslararası toplumdan büyük tepki topladı. Almanya, Avrupa Birliği, Türkiye ve Birleşmiş Milletler, Netanyahu hükümetinin politikalarını kınayarak uyarılarda bulundu. Özellikle, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in Batı Şeria’yı ilhak etme tehdidine ve burada yeni yerleşim birimlerinin inşasına yönelik çabalarına sert eleştiriler geldi.

ALMANYA’DAN SERT TEPKİ

Alman hükümeti, Batı Şeria’daki yerleşimciler için 3401 yeni konut inşasını içeren projeyi onaylayan İsrail’i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Yerleşim inşaatı uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili kararlarına aykırıdır” dedi. Yine, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’in işgaline son verme yönündeki kararına atıfta bulunarak, yeni yerleşim birimlerinin inşasının barış sürecine olumsuz etkide bulunacağına vurgu yapıldı.

AB’DEN YERLEŞİM POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği, “İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığı” eleştirileriyle Netanyahu hükümetine yerleşim birimleri inşasına son verme çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü zayıflatıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kallas, “Yerleşim politikalarının sona ermesi gerektiğini, aksi takdirde gerilimin daha da artacağını” belirtti.

BM’DEN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME TEHDİT

Birleşmiş Milletler’den de İsrail’in yeni yerleşim projelerine sert bir tepki geldi. Genel Sekreter Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’e E1 projesinin hayata geçirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunun iki devletli çözümü imkansız hale getireceği uyarısında bulundu. BM İnsan Hakları Ofisi de bu projeyi “yasa dışı” olarak tanımlayarak, bunun “Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yol açacağını” belirtti.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Türkiye, İsrail’in E1 bölgesinde yerleşim inşaatı onayına yönelik bir kınama mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, bu projeyle uluslararası hukukun ve BM kararlarının hiçe sayıldığını belirterek, “Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğü ve kalıcı barış umutlarına yönelik bir tehdit olduğunu” ifade etti. “Bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi, bölgede adil ve kalıcı barış sağlanmasının tek yoludur” denildi.

SMOTRICH’İN TEHDİTLERİ

Maliye Bakanı Smotrich, E1 konut projesini onayladığını ve bu adımla “Filistin devleti fikrini gömdüğünü” ifade etti. Bu proje, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını parçalayıp, gelecekteki Filistin devletinin coğrafi bütünlüğüne zarar vermekte. Smotrich, ayrıca yaklaşık 140 ülkenin bağımsız Filistin devletini tanımaya hazır oldukları açıklamaları sonrası bu durumu engellemek için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Eylül ayında, “Hiç şansınız yok, Filistin devleti olmayacak” şeklinde ifadeler kullandı.