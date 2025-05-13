İsrail’in Filistinlilere Yaptığı Saldırılar Artıyor

İSRAYİLLİLERİN SALDIRISI VE SONUÇLARI

Filistin topraklarına saldıran İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil kenti yakınlarında Filistinlilere yönelik eylemleri sonucunda 3 kişi yaralandı. Saldırıları takip eden aktivist Usame Mehamira, durumu AA muhabirine aktararak, İsraillilerin Yatta beldesinin doğusundaki et-Tune köyünde çobanlara saldırdığını ifade etti. Ayrıca, Mehamira, İsraillilerin hayvanlara da zarar verdiğini ve saldırıda 2 kişinin yaralandığını, birinin Yatta Devlet Hastanesine götürüldüğünü belirtti.

BAŞKA BİR SALDIRI

Mehamira, başka bir grup İsraillinin Tune köyüne bağlı Hıllet Daba topluluğunun sakinlerine de saldırdığını ve bir Filistinlinin sopalarla darp edildiğini kaydetti. Yaralanan bu kişinin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi. Mehamira, saldırıların gerçekleştirildiği yerlerde İsrail ordusunun gaspçı İsraillilere koruma sağladığını, ayrıca 2 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.

ARTAN SALDIRILAR VE SONUÇLAR

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirilen saldırılarda toplamda 341 eylem gerçekleşti. Bu saldırılar silahlı saldırı, vandalizm, tarım arazilerine zarar verme ve Filistinlilere ait mallara el koyma gibi durumları kapsadı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artış gösterdi.

ÖLÜMLER VE YARALANMALAR

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail askerlerinin ve toprakları işgal eden İsraillilerin saldırılarında 171’i çocuk olmak üzere toplamda 962 Filistinli hayatını kaybetti. Bu süreçte 7 binden fazla Filistinli yaralanırken, 16 bin 400 kişi de gözaltına alındı. Gazze’de varılan ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesi sonrasında, İsrail ordusu 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde “Demir Duvar” adı verilen bir saldırı başlattı. Saldırılar, kısa süre içerisinde Tulkerim ve Tubas ile bu bölgelerdeki mülteci kamplarını da kapsayacak şekilde genişletildi. İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim’deki mülteci kamplarında işgaline devam ediyor.