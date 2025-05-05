İsrail’in Gazze Ablukası Devam Ediyor. BM, Yardım İçin Dünya Liderlerine Çağrı Yaptı

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik “tam abluka” uygulaması, 9. haftasına yaklaşırken, Birleşmiş Milletler (BM) çeşitli dünya liderlerine bölgedeki sivillere gıda ulaştırılması için çağrıda bulunuyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in sivillere gıda erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bir plan hakkında bilgiler verdi. Yapılan açıklamada, bu planın “temel insani ilkelere aykırı” olduğu ifade ediliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

BM ekiplerinin Gazze’de hayati öneme sahip gıda, su, sağlık, beslenme gibi malzemelerin ve hizmetlerin dağıtımına hazır olduğu belirtiliyor. Açıklamada, “Abluka kaldırılır kaldırılmaz dağıtıma hazır önemli miktarda stokumuz var. Bunun gerçekleşmesi için dünya liderlerini nüfuzlarını kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi tam zamanı.” vurgusu dikkat çekiyor.

İSRAİL’İN PLANI TEHLİKE ARZ EDİYOR

Birleşmiş Milletler, İsrail’in planının sivillerin yaşamını ve insani yardım çalışmalarını tehdit ettiğini ve zorla yerinden edilme süreçlerini pekiştirdiğini belirtiyor. Sivillere gıda yardımı alabilmeleri için çatışma bölgelerine yönlendirilmesinin, “Gazze’nin büyük bölümünün gıdasız kalmaya devam edeceği” anlamına geldiği uyarısında bulunuluyor. Bu durumun bir “baskı taktiği” olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Açıklamada, “BM Genel Sekreteri ve Acil Yardım Koordinatörü, insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi küresel insani ilkelere uymayan hiçbir programa katılmayacağımızı açıkça belirtmişlerdir.” deniliyor.

GAZZE’DE DURUM KRİTİK

İsrail, Gazze’deki ateşkes ile esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart’ta Gazze’ye insani yardım girişlerini durdurmuştu. Birleşmiş Milletler, bu süreçle birlikte Gazze’de “eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin” yaşandığını bildirmişti.