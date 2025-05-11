İsrail’in Gazze’de 52 Bin 829 Ölü

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE’DEKİ SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı son 24 saatte 19 artışla 52 bin 829 olarak bildiriliyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden saldırılarla ilgili güncel can kayıpları ve yaralanmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 19 cenaze ve 81 yaralı getirildiği aktarıldı.

Ateşkes Sonrası Saldırılarda Artış

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 720 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 7 bin 513 kişinin yaralandığı bildiriliyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarda ölü sayısı 52 bin 829’a, yaralı sayısı ise 119 bin 554’e ulaştı. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü bulunduğu değerlendiriliyor.