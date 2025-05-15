İsrail’in Gazze’de Can Kaybı 53 Bini Aştı

GAZZE’DE CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırıları artarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, son 24 saat içinde İsrail’in saldırıları sonucunda 77 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı. Buna ek olarak, daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Ateşkes BOZULDU

Ateşkesi tek taraflı bir şekilde bozan İsrail’in, 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 876’ya, yaralı sayısının ise 7 bin 957’ye ulaştığı açıklandı. Bu gelişmeler, süregelen çatışmaların ne denli ciddi boyutlara ulaştığını göstermekte.

7 EKİM’DEN BU YANA YÜKSEK CAN KAYBI

İsrail’in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 53 bin 10’a, yaralı sayısının ise 119 bin 998’e çıktığı bildirildi. Bu rakamlar, bölgedeki insani krizin ciddiyetini vurguluyor.

GECE SÜRESİNCE DEVAM EDEN SALDIRILAR

İsrail ordusunun gece saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda ise 54 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybının çoğunluğu güneydeki Han Yunus’ta gerçekleşirken, Beyt Lahya ve Deir el-Balah’tan da kayıplar olduğu öğrenildi.