İsrail’in Gazze’de Can Kayıpları Artıyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 kişi artarak toplamda 52 bin 810’a ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair en son veriler paylaşıldı.

HASTANELERE YİNE YENİ CAN KAYIPLARI GELİYOR

Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 23 ölü ve 124 yaralının getirildiği belirtildi. Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun Gazze’deki ateşkesi 19 Ocak’ta bozduktan sonra 18 Mart itibarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 701 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 432 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

ÖLÜ SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 52 bin 810’a, yaralıların sayısının ise 119 bin 473’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu kaydediliyor.