İsrail’in Gazze’de Göz Sağlığını Tehdit Ettiği

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE GÖRME KAYIPLARI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yaklaşık 1500 kişi görme yetisini kaybetti. Bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 4 bin kişi de bu tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. Gazze kentindeki Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabah, yaptığı açıklamada, saldırıların neden olduğu görme kayıpları ve bölgedeki sağlık sorunları hakkında bilgi verdi. Sağlık sektörünün göz ameliyatlarında gerekli malzeme ve cihazlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Sabah, özellikle retina hastalıkları, diyabetik retinopati ve iç kanama gibi hastalıklara yönelik cerrahi hizmetlerin büyük ölçüde aksadığını aktardı.

CERAHİ MALZEME SIKINTISI

Gazze’deki Göz Hastanesi’nde şu anda yalnızca 3 adet tek kullanımlık cerrahi makas bulunduğunu ve bu makasların sürekli kullanıldığını belirten Sabah, bu durumun hastaların yaşamını tehlikeye attığını ve iyileşmelerine engel olduğunu ifade etti. Gazze’deki sağlık sisteminin durumu, özellikle de görme kayıpları açısından kritik bir noktaya gelmiş durumda. Abdusselam Sabah, İsrail’in saldırıları sonrası 1500 kişinin görme yetisini kaybettiğini, ayrıca bölgedeki malzeme sıkıntısı nedeniyle başka 4 bin kişinin de bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

TIBBİ MALZEMELERDEKİ EKSİKLİK

“Patlamalar sonucu oluşan göz yaralanmalarının birçoğunda, helyum ve ince iplikler gibi bölgede neredeyse tamamen tükenmiş tıbbi malzemelerin kullanılması gerekiyor,” diyen Sabah, eğer ilgili uluslararası kurumlar bu sorunun çözümüne acil müdahale etmezse, Göz Hastanesi’nin cerrahi hizmet vermeyi tamamen durdurmak zorunda kalabileceğinin altını çizdi. Bu durum, Gazze’deki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük bir risk oluşturuyor.