İsrail’in Gazze’de Ölüm Sayısı Artıyor

GAZZE’DE ÖLEN FİLİSTİNLİ SAYISI ARTABİLİR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren operasyonları sonucunda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinli sayısının “100 binin üzerinde” olabileceği öngörülüyor. İngiltere merkezli The Economist dergisinde yayımlanan bir makalede, Gazze’deki Filistin yönetiminin açıkladığı rakamların öne çıkan verilere göre gerçek ölü sayısından düşük olabileceğine dikkat çekildi.

ARAŞTIRMALAR SAYILARI DESTEKLİYOR

Makalede, The Lancet adlı tıp dergisinde yapılan incelemenin tahminlerine göre, Gazze’deki ölüm tespitinin zor olduğu vurgulandı. Ancak resmi rakamların “çok az” kaldığı ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın hastaneler ve tanıkların verdiği bilgilerle oluşturduğu ölü sayısı, sosyal medya görüntüleri ve mezarlıkların da göz önüne alındığı araştırma ile destekleniyor.

GERÇEK SAYI İLE TAHMİNLER ARASINDAKİ FARK

Gazze’deki Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 52 binin üzerinde tespit edildi. Bununla beraber, gerçek ölü sayısının yüzde 46 ile 107 arasında daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Bu da demek oluyor ki, ölen Filistinlilerin sayısının 77 bin ila 109 bin arasında değişebileceği belirtiliyor. Bu rakkamların Gazze’nin 7 Ekim 2023 öncesi nüfusunun yüzde 4 ila 5’i arasında olduğu aktarılmakta.

YARALILAR VE SON VERİLER

Gazze’deki Filistin hükümetinin son verilerine göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 52 bin 829 olarak açıklanırken, yaralı sayısının ise 119 bin 554 kişi olduğu ifade ediliyor.