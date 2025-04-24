İsrail’in Gazze’de Saldırısı 3 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRISI SONUCUNDA CAN KAYBI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda, 2’si çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin sağlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinlilerin ikamet ettiği bir eve taarruz düzenledi. Bu saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı Filistinliler, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne sevk edildi.

Ateşkes SONRASI ŞİDDET ARTILIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta uygulamaya konan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı itibarıyla yoğun şiddetli saldırılarına tekrar başladı. Bu saldırıların yeniden başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplamda 1928 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 55 kişi ise yaralandı.

UZUN DÖNEMDEKİ KAYIPLAR ARTMAKTADIR

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 51 bin 305’e ulaşırken, yaralı sayısı 117 bin 96 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleştiğini gösteriyor.