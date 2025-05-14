İsrail’in Gazze’deki Ambargosuna Tepki Gösterildi

İSRAİL’DEN MACRON’A TEPKİ

İsrail, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi’ne son 3 aydır uyguladığı insani yardım ambargosunun “kabul edilemez ve utanç verici” olduğu yönündeki açıklamasına karşılık verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Macron’un sıkı ablukasıyla Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krizden dolayı eleştirilere maruz kalmasının ardından, onun Hamas propagandası yaptığını öne sürdü.

MACRON’UN ELEŞTİRİLERİNE İDDİALARLA CEVAP

Macron’un, Gazze Şeridi’ne 19 aydan fazla süredir saldırılar düzenleyen İsrail hükümetinin insani yardım ambargosunu “kabul edilemez” olarak nitelendirmesi, “Batılı demokratik kampı desteklemek yerine İsrail’in teslim olmasını talep ediyor” şeklinde değerlendirildi. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Macron’un Gazze’ye insani yardım ulaşımını engelleyen İsrail’e yönelik eleştirilerine yanıt vererek, Macron’un görevini Türkiye’ye destek vermek olarak belirlemesi gerektiğini savundu. Katz, İsrail ordusunun, Fransız ordusunun geçmişte gerçekleştirdiği eylemlerden daha ahlaksız bir iş yapmadığını ifade etti.

MACRON’DAN YENİ AÇIKLAMALAR

Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte Macron, Gazze’de bir insani dramın yaşandığını belirterek, “İsrail hükümetinin bugün yaptığı kabul edilemez. Bu utanç verici” dedi. İnsani yardım yollarının açılması için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Macron, Gazze’ye yardımların engellenmesini “Binyamin Netanyahu hükümetinin yaptığı çok ciddi bir sorun” olarak nitelendirdi.

İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

İsrail, Gazze Şeridi’ne son 19 aydır devam eden saldırılarına ilave olarak, 2 Mart’tan bu yana insani yardım girişini engelliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yardımların yasaklanması sonucu 57 çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini ve bu durumun devam etmesi halinde, 71 bin çocuğun önümüzdeki 11 ay boyunca akut yetersiz beslenme riskiyle karşılaşacağını bildirdi.