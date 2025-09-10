Dünya

İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 Bin 656

israil-in-gazze-deki-can-kaybi-64-bin-656

İNSANLIK DRAMI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’deki saldırıları durmuyor. Zorlu koşullar altında yaşamaya çalışan siviller, açlık, susuzluk ve hijyen eksikliği gibi temel sorunlarla karşılaşıyor. İnsani yaşam standartlarının çok altında, sürekli saldırılarla mücadele eden halk, can kayıpları vermeye devam ediyor.

CAN KAYIPLARIYLA İLGİLİ SON BİLGİLER

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından gelen açıklamalara göre, İsrail’in düzenlediği saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içerisinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 41 ölü ve 184 yaralının sevk edildiği bildirildi. 19 Ocak tarihli ateşkesin ardından, 18 Mart’tan bu yana yapılan saldırılarda toplam 12 bin 98 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 51 bin 462 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, insani yardım alabilmek için bekleyenlere yönelik düzenlenen saldırılarda 12 Filistinli canını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

SALDIRILARIN ARTIŞI VE ETKİLERİ

Sözde yardım dağıtım noktalarında meydana gelen sistematik saldırılar sonucunda, 27 Mayıs’tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 456’ya, yaralı sayısının ise 17 bin 861’e ulaştığı aktarıldı. 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen saldırılarda can kaybı sayısı 64 bin 656’ya, yaralı sayısı ise 163 bin 503’e yükseldi. Gazze’de hâlâ enkaz altında binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Koronavirüs Vakaları Yeniden Artıyor

Koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor; grip şikayetiyle hastaneye giden bazı bireylerde COVID-19 tespit edildi.
Gündem

Eylülde Antalya’da Plajlar Kalabalık

Eylül ayında Alanya'da sıcaklık 32 dereceye ulaşırken, tatilciler Kleopatra Plajı'na akın etti. Plajdaki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.