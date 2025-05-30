İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı Artıyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARINDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 72 artarak 54 bin 321’e ulaşıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden operasyonları sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili son durumu duyurdu. Son bir günde Gazze’deki hastanelere 72 kişinin ölü ve 278 kişinin yaralı olarak getirildiği kaydedildi.

ATEŞKES BOZULDU, CAN KAYIPLARI ARTMAKTA

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan beri sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 58 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 bin 729 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılan saldırılarda toplamda ölü sayısının 54 bin 321’e, yaralı sayısının ise 123 bin 770’e yükseldiği belirtiliyor.