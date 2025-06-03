İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı Yükseliyor

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA CAN KAYBI VE YARALILARIN SAYISI ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda can kaybı 54 bin 510’a, yaralı sayısı ise 124 bin 901’e ulaşmış durumda. Bu durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının neden olduğu ağır bilançoyu gözler önüne seriyor.

SON 24 SAATTE YAŞANAN KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucu 40 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca, 208 sivilin yaralandığı bildirildi. Bakanlık, ambulanslar ve sivil savunma ekipleri tarafından ulaşılamayan bölgelerde enkaz altında ve yollarda kalan cansız bedenlerin bulunduğunu da aktardı.

Ateşkesin Bozulduğu Tarihten Bu Yana

Son veriler ışığında, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi tek taraflı olarak bozulduğu 18 Mart tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 240’a, yaralı sayısının ise 12 bin 860’a yükseldiği belirtiliyor. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayan saldırılar sonucunda toplam can kaybı, 54 bin 510’a ve yaralı sayısı ise 124 bin 901’e ulaştı.