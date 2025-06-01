İsrail’in Gazze’deki Kayıpları Artıyor

SON DURUM

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 37 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 54 bin 418’e ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in devam eden bombardımanları sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalarla ilgili güncel veriler paylaşıldı. Son 24 saat içinde Gazze hastanelerine 37 ölü ve 136 yaralı getirildiği bildirildi.

ATESKES İHLALİ

Ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise 4 bin 149 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 12 bin 149 kişinin yaralandığı ifade edildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 418’e, yaralı sayısının ise 124 bin 190’a yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi’nde hala binlerce kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.