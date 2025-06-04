İsrail’in Gazze’deki Ölü Sayısı Artıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONRASI AĞIR BİLANÇO

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 54 bin 607’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 341’e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde meydana gelen saldırılarda 97 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 440 sivilin yaralandığını duyurdu.

AMBULANSLARA ULAŞILAMAYAN BÖLGELERDE CANSIZ BEDENLER VAR

Bakanlık yaptığı açıklamada, ambulanslar ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı bölgelerde enkaz altında ve yolda kalan cansız bedenler bulunduğunu ifade etti. Güncel verilerle birlikte, İsrail’in Gazze’ye yönelik tek taraflı ateşkesi bozduğu 18 Mart’tan beri toplam 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 bin 300 kişinin yaralandığı rapor edildi.

7 EKİM’DEN BU YANA TOPLAM CAN KAYBI ARTMAKTA

İsrail ordusunun saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 54 bin 607’ye ulaşırken, yaralı sayısı 125 bin 341 olarak kaydedildi.