İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Sürüyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivil halkı hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, saldırılar nedeniyle evlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Al-Tuffah Mahallesi’ndeki Dar al-Arqam Okulu’nu vurdu. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okula üç füze atıldığını belirtiyor.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Bu saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi ve yaklaşık 100 kişi yaralandı. İsrail’in 18 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplamda bin 163 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 735 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail’in Gazze’deki saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin 523’e, yaralı sayısı ise 114 bin 776’ya ulaştı.