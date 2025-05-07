İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında 213 Gazeteci Öldü

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Filistinli gazeteci Nureddin Matar Abdu hayatını kaybetti. Gazze hükümetinin medya ofisi, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda Abdu’nun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Medya ofisinin verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten itibaren yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 213’e yükseldi.

ŞİDDETLİ SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarını tekrar başlattı. Saldırıların başlangıcından bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 711 kişi yaralandı. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlenen saldırılarda ise toplamda 52 bin 615 Filistinli yaşamını yitirirken, 118 bin 752 kişinin yaralandığı kaydedildi.