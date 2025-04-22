İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında 30 Ölü

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nde Saldırılara Devam Ediyor

SALDIRILARIN KAYNAĞI VE SONUÇLARI

Sabah saatlerinden itibaren, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki farklı kentlere saldırılar düzenledi. Bu olaylar sonucunda 30 kişi yaşamını yitirdi. Savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Han Yunus’un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve yönelik saldırıda 11 kişi, iki çocuk dahil olmak üzere yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Ayrıca, Han Yunus’un El-Ketibe Mahallesi’nde yapılan topçu saldırısında da yaralananlar oldu.

HEDEF ALINAN BÖLGELER VE KAYIPLAR

Kuzeydeki Gazze ve orta bölgede bulunan Deyr el-Belah kentlerine yönelik saldırılarda en az beş kişi, biri doktor olmak üzere hayatını kaybetti. Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki çadırlara gerçekleştirilen bombardıman sonucunda, iki çocuk ve kadın olmak üzere beş kişi öldü. Gazze kentinin batısındaki Bekir ailesinin evi de savaş uçaklarının hedefi oldu ve bu saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR

İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde sivilleri hedef alarak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Kentin doğusundaki Abasan beldesinde düzenlenen topçu saldırısında da yaralılar olduğu bildirildi. Aynı şekilde, Ammur Mahallesi’nde bir kişi topçu ateşiyle yaralandı. Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’na yapılan hava saldırısında üç Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Zeytun Mahallesi’ndeki bombardımanda ise bir Filistinli öldü. Han Yunus’un doğusunda gerçekleştirilen son saldırıda dört Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.