İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında 52 Bin 535 Ölüm

SON DURUM

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 52 bin 535’e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı bu seviyeye çıkmış durumda.

YARALILARIN SAYISI

Açıklamada, yaralı sayısının ise 118 bin 491’e yükseldiği belirtildi. Saldırılar sonucunda bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiği vurgulandı. Gazze’deki sağlık hizmetleri, artan hasta sayısını karşılamada zorlanıyor.