İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında Artış Var

SON DURUM AÇIKLAMASI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 itibarıyla gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 54 artarak 54 bin 981’e ulaştı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre, İsrail’in sürdürdüğü saldırılarda meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içinde, Gazze’deki hastanelere 54 ölü ve 305 yaralının getirildiği bildirildi.

SALDIRILARIN ETKİLERİ

İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta ulaşılmış olan ateşkesi bozmadan önce, 18 Mart’tan itibaren başladığı saldırılarda 4 bin 701 Filistinli yaşamını yitirdi, 14 bin 879 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 54 bin 981’e, yaralı sayısı ise 126 bin 920’ye yükseldi. Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu da belirtiliyor.