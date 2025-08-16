İsrail’in Gazze’deki Saldırılarında Siviller Etkilendi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 61 bin 897’ye, yaralananların sayısı ise 155 bin 660’a ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda, son 24 saat içinde yaşanan saldırılarda 70 kişinin yaşamını yitirdiği ve 385 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı. Son güncel verilerle, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 61 bin 897’e, yaralı sayısı ise 155 bin 660’a yükseldi.

ATEŞKES ANLAŞMASININ FESHİNDEN SONRAKİ BİLANÇO

İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, 10 bin 362 kişinin yaşamını yitirdiği ve 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, son 24 saat içinde İsrail’in bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında açılan ateş sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği, 175 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Böylece insani yardım dağıtımları sırasında ölenlerin sayısı bin 924’e, yaralı sayısı ise 14 bin 288’e ulaştı.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLENLER

Son verilerde, Gazze’de son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 251’e ulaştı; bu sayı içinde 108 çocuğun yer aldığı vurgulandı. Gazze’deki insani durumun kritik seviyede olduğu ifade ediliyor.