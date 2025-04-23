İsrail’in Gazze’deki Saldırısında 10 Ölü

İsrail’in Gazze’de Yerinden Edilen Sivillere Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu Gazze’deki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula saldırı düzenleyerek en az 10 kişinin yaşamını yitirmesine, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu olay, Gazze’deki katliamlar zincirine bir yenisini ekledi. Yerel yetkililere göre, saldırı Gazze Şehri’nin El-Tuffa mahallesinde bulunan Yafa Okulu’na yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında en az bir çocuğun da bulunduğu bildirildi. Bu çocuğun, saldırı sonrasında çıkan yangında can vererek hayatını kaybettiği vurgulandı. Saldırı sonrasındaki korkunç anlar ise kameralarla kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son rapora göre, Gazze’deki şiddet olaylarında can veren Filistinlilerin sayısı 51 bini geçerken, yaralı sayısı 116 binin üzerine çıkmış durumda. İsrail, 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozarak, saldırılarını yeniden hızlandırdı. Bu kapsamda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleşen saldırılarda, öldürülen kişi sayısının 51 bin 266 olduğu duyuruldu.