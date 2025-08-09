İsrail’in Gazze Operasyonu Reddi Açıklandı

ASKERİ OPERASYON KARARI REDDEDİLDİ

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirmeyi planladığı geniş çaplı askeri operasyon kararı geri çevrildi. Bu ortak açıklamaya Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç’in de destek verdiği ifade edildi.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ RİSKİ

İsrail’in Gazze’yi işgal etme kararı sonrası, Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere’nin bu durumu eleştirdiği ifade edilen ortak açıklamada, “bu kararın uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığı” belirtiliyor. Açıklamaya yeni katılan ülkeler arasında Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de bulunuyor.