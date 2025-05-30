İsrail’in Gazze Saldırıları, 102 Ülkeyi Aşıyor

İSRAİL’İN SALDIRILARINDAN KAYNAKLANAN EMİSYONLAR

Bilim insanları, 7 Ekim 2023’te başlayan ve 19 Ocak’ta geçici ateşkese varılıncaya kadar devam eden İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sera gazı emisyonlarının, uzun vadede 100’den fazla ülkenin yıllık emisyonlarından daha yüksek olacağını saptadı. İngiltere, ABD, Gana, Ukrayna ve Avusturya’dan gelen bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışma, İsrail’in Gazze’ye yönelik 15 aylık saldırılarının ekolojik etkilerini incelemekte olup, Sosyal Bilimler Araştırma Ağına (SSRN) sunuldu.

EMİSYONUN KAYNAKLARI

Araştırmada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara ek olarak, çatışma öncesi ve sonrası inşaat faaliyetleri de dahil edilerek, ortaya çıkan sera gazı emisyonunun 102 ülkenin yıllık emisyonunu aşacağı belirtildi. Gazze’deki yıkım, molozların temizlenmesi ve bölgenin yeniden inşası sırasında oluşan uzun vadeli iklim maliyetinin 31 milyon ton karbondioksite eşdeğer olacağı kaydedildi. Bu miktarın, 2023 yılı itibarıyla Kosta Rika ve Estonya’nın yıllık sera gazı emisyonlarının toplamından daha fazla olduğu ifade edildi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE İLGİLİ BULGULAR

Çalışmada, 7 Ekim 2023 ila 19 Ocak tarihleri arasında salınan 1,89 milyon ton karbondioksitin yaklaşık yüzde 30’unun, ABD’nin 50 bin ton silah ve askeri malzemeyi hava ve deniz yollarıyla İsrail’e göndermesinden kaynaklandığı bildirildi. Bunun yanı sıra, emisyon miktarının yüzde 20’sinin İsrail Ordusu’nun keşif ve bombardıman görevleri, tanksavar ve diğer askeri araçlardan çıkan yakıtlardan, ayrıca bombaların ve topların üretim ve patlatma sürecinden geldiği aktarıldı. Araştırmada, bu emisyonların yüzde 40’ından fazlasının, insani yardım kamyonlarının Gazze’ye girişine izin verilmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ VE İKLİM MALİYETİ

Araştırma, İsrail’in saldırılarının en büyük iklim maliyetinin, Gazze’nin yeniden inşa süreci boyunca gerçekleşeceğine işaret ediyor. Gazze’deki büyük enkazın taşınmasının ardından 436 bin apartman, 700 okul, cami, devlete ait binalar ve yolların yeniden inşasıyla yaklaşık 29,4 milyon ton karbondioksite eşdeğer sera gazı salınımı olacağı öngörülmekte. Bu miktarın, Afganistan’ın 2023 yılı itibarıyla ürettiği toplam emisyona eşdeğer olduğu aktarılıyor.

UZUN VADELİ İKLİM ETKİLERİ

Araştırmacılar, İsrail’in Gazze, Yemen, İran ve Lübnan’daki saldırılarının uzun vadeli iklim maliyetinin, 84 doğal gaz santralinin bir yıl boyunca çalışmasına eşdeğer olabileceğini tahmin ediyor. Çalışmanın bulguları, “One Earth” dergisinde hakem değerlendirme sürecinde yer almakta.