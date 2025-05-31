İsrail’in Gazze Saldırıları Artmaya Devam Ediyor

SON DAKİKA CAN KAYIPLARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 60 artarak toplamda 54 bin 381’e ulaştı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in sürdürdüğü hava saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Son 24 saat içerisinde Gazze’deki hastanelere toplamda 60 ölü ve 284 yaralının ulaşması kaydedildi.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA ARTAN KAYIPLAR

İsrail ordusunun Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda da 4 bin 117 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 13 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 381’e, yaralı sayısının ise 124 bin 54’e yükseldiği bildirildi.