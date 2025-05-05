İsrail’in Gazze Saldırıları Felaket Getirecek

AMOS HAREL’DEN UYARI

İsrailli askeri uzman Amos Harel, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının Gazze Şeridi’nde genişletilmesinin “başarısızlık ve felaket getireceğini” ifade ediyor. Harel, “Haaretz” gazetesinde kaleme aldığı bir makalede, Tel Aviv yönetiminin Gazze’de işgalin genişletilmesi planına ilişkin endişelerini dile getirdi. Harel, bu plan çerçevesinde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletme niyetinin “Hamas’ı ortadan kaldırma hedefini başaramadan askeri başarısızlık ve felaket ile sonuçlanacağını” belirtiyor. Ayrıca, “Şunu açıkça söylemek daha doğru; Gazze’de yeni bir felakete doğru gidiyoruz.” diyor.

ABD’NİN MÜDAHALESİ BEKLENİYOR

Harel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret sonrası müdahalede bulunmadığı takdirde, İsrail’in Gazze’de işgalini daha da genişletme operasyonuna geçeceğini kaydediyor. Harel, bu işgal planının, Gazze’deki bölgelere uzun süre kontrollerin sağlanabileceğine işaret ederken, bu durumun aynı zamanda İsrailli askerler ve esirlerin hayatını riske atabileceğine dikkat çekiyor. Gazze’de yaşanan insani durumun da kötüleşebileceğini vurguluyor.

GÜVENLİK KABİNESİNDEN ONAY

İsrail güvenlik kabinesinin, Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı bildirilmişti. Bu planın ilk aşamasının, Gazze’de daha fazla bölgenin işgali ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini içerdiği ifade ediliyor. İsrail askerlerinin ele geçirilen bölgelerde geri çekilmeyeceği, aksine bu alanlarda işgali sürdürmeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca, Gazze’de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin de bu planlar içinde yer aldığı aktarılıyor.