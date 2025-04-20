İsrail’in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 51 Bin

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 201’e yükseldiği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda toplam can kaybının 51 bin 201’e ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca yaralı sayısının da 116 bin 826 olabileceği ifade ediliyor.

YARALILARIN DURUMU

Açıklamada, bölgedeki yaralıların durumu ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi bulunuyor. Gazze’de yaşanan çatışmaların sonuçları, yerel sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı artırıyor. Yaralı sayısındaki artış, sağlık hizmetlerine olan talebi yükseltiyor.