İsrail’in Gazze Şeridi’ne Saldırısı Şiddetlendi

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gece yarısından itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 404 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Naaşların hastanelere ulaştırıldığı belirtilirken, bazılarının enkaz altında bulunduğu ve ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, daha önceki açıklamada durumu ağır olanların da yer aldığı 440’tan fazla yaralının hastaneye getirildiği bildirildi.

YENİ SALDIRILARIN BAŞLAMASI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nde şiddetli saldırılar düzenlemeye başladı. Saldırılar sırasında, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının, sığındığı okulların ve sivillerin evlerinin yoğun bombardıman hedefi olduğu aktarıldı.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi, gerçekleştirilen saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, bu sabah yapılan 5 saatlik saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322’yi geçtiğini, ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.