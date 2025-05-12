İsrail’in Gazze’ye Hava Saldırısı Gerçekleşti

İSRAİL’İN GAZZE’DE HAVA SALDIRISI

Gazze, 12 Mayıs – İsrail’in Gazze kentine gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda bir yardım dağıtım merkezi tamamen enkaza döndü. Salgın sürecinde bu merkez, ihtiyaç sahiplerine yardım sağlama noktasında önemli bir rol üstleniyordu. Ancak bu saldırı, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaşımını zora sokuyor.

YARDIM DAĞITIMI ETKİLENİYOR

Saldırı sonrasında, yerel halkın yardıma erişiminde büyük zorluklar ortaya çıkıyor. Bu durum, Gazze’deki insani krizi derinleştiriyor ve bölge halkının temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. Yardım organizasyonları, bölgede yaşanan bu olumsuz durumu yakından takip ediyor ve gerekli önlemleri almaya çalışıyor.