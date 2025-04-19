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İSRAİL’in Gazze’ye Saldırıları 51 BİN 157

CAN KAYBI ARTISI

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 157 olarak belirlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen saldırılarda toplam can kaybı bu rakama ulaşırken, yaralı sayısının ise 116 bin 724 olduğu bildirildi.

YARALILARIN SAYISI

Duyurulan verilere göre, Gazze’deki saldırılar sonucunda yaralananların sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Son meydana gelen olaylarla birlikte yaralıların sayısı 116 bin 724’e ulaştı. Bu durum, bölgedeki insani krizin derinleşmesine sebep oluyor.

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