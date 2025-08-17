İsrail’in Gazze’ye Saldırıları Protesto Edildi

İSRAİL’İN SALDIRILARINA PROTESTO

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar Diyarbakır’da büyük bir protesto ile karşılandı. Peygamber Sevdalıları Vakfı önderliğinde, merkez Kayapınar ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan kalabalık grup, sık sık tekbir getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

GİDİŞAT İNSANLIĞA AİT BİR MESELE

Grup adına konuşan İsmail Dalkılıç, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze’de yaşananların yalnızca Gazze’nin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu dile getirdi. Dalkılıç, Siyonist rejimin Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımda en az 60 bin kişiyi kaybettiğine dikkat çekti. Ayrıca, bu süreçte savaş suçlarını dünyaya duyuran 238 gazetecinin de yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Dalkılıç, İsrail’in açlığı bir soykırım aracı olarak kullandığını belirterek, “Açlıktan dolayı her gün çocuk, kadın ve siviller şehit olmaktadır. Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 110’u çocuk olmak üzere en az 251 masum insan açlıktan şehit olmuştur. İşgal rejiminin soykırım ve aç bırakma vahşeti nedeniyle 100 binden fazla bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MÜDAHALE GEREKEN BİR KONUDUR

Dalkılıç, uluslararası toplumun ve devletlerin Gazze’de yaşanan bu trajediye derhal müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı. Gazze’deki sınır kapılarının geçişe açık hale getirilmesi gerektiğini belirten Dalkılıç, “Gazze’ye gıda, ilaç, yakıt, su, bebek maması, besin takviyeleri ve insani yardım derhal ulaştırılmalıdır” dedi. Ayrıca İsrail’e destek sağladığı bilinen ürünlerin boykot edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak etkinliği sonlandırdı.