İsrail’in Gazze’ye Saldırıları Sürek Gidiyor

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, Gazze Şeridi’nde birçok Filistinli yaşamını yitiriyor. Son alınan bilgilere göre, aralarında bir ailenin bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesiminde, Deyr el-Balah bölgesindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin yer aldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 4 kişinin, Gazze’nin kuzeyinde bir okula gerçekleştirilen atakta ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

BİR DİZİ HAVA SALDIRISI VE CAN KAYBI

Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde düzenlenen İsrail hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirirken, Tuffah Mahallesi’ne yapılan saldırıda da bir can kaybı kaydedildi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin güneyündeki Sabra Mahallesi’ne gerçekleştirdiği saldırıda Talib ailesine ait çadır hedef alındı. Bu saldırıda baba, anne ve üç çocuktan oluşan toplamda beş kişi hayatını kaybetti.

SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASI VE CAN KAYIPLARI

Şucaiye Mahallesi’ne yönelik hava ve topçu saldırıları sürdüğü bildirilirken, Gazze’nin güneyindeki Cevra el-Lut ve Refah’ta da 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bu süreçte, Gazze’de çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bilgisi de geldi. İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta tekrar saldırılarına başlamasıyla, çoğunluğunu yaşlı, kadın ve çocukların oluşturduğu 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten beri süren saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 52 bin 810’a, yaralananların sayısı ise 119 bin 473’e çıkmış durumda.