İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 62 Filistinli öldü

İSRAİL’İN SALDIRILARI SONUCU ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail’in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılar neticesinde, çoğunlukla çocuklarına yiyecek arayan sivillerin de aralarında bulunduğu en az 62 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze’nin merkezi bölgesi olan Salahaddin Caddesi’nde ateş açması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Han Yunus’ta yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir çadıra gerçekleştirilen bombardımanda ise 3 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, “Netzarim Koridoru” olarak adlandırılan alanda yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 200’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ölüm ve yaralılar, el-Aksa Şehitleri Hastanesi ve Kudüs Hastanesi’ne nakledildi.

AMBULANSLAR ULAŞAMADI, TAŞIMAYA HAYVANLAR YARDIMCI OLDU

Görgü tanıkları, İsrail’e ait insansız hava araçlarının, Netzarim Koridoru’na yakın bir alanda yardım bekleyen sivilleri hedef aldığını ifade etti. Ayrıca, İsrail topçularının da bu bölgeye birçok kez ateş açtığı kaynaklar tarafından aktarıldı. Ambulanslar ulaşamadığı noktalardaki ölü ve yaralılar, binek hayvanlarının sırtında taşınarak hastanelere ulaştırıldı. Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nden bir kaynak, kuzeydeki Cibaliya bölgesine yapılan saldırılarda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve cenazelerinin hastaneye ulaştığını bildirdi. Tanıklar, Cibaliya bölgesinde farklı ailelere ait evlerin hedef alındığını ve çeşitli ölümler gerçekleştiğini belirtti.

İSRAİL ASKERİ OPERASYONUNU GENİŞLETME PLANI YAPIYOR

Güney Gazze’deki Han Yunus’ta, tıbbi kaynakların açıklamalarına göre, bir insansız hava aracının bombardımanında 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’nin orta bölgesindeki el-Megazi Kampı’na düzenlenen bir saldırıda ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Deyr el-Belah kentindeki saldırılar sonucunda, İsrail ordusunun Ebu Şaviş ailesine ait eve düzenlediği saldırıda kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynakları, Han Yunus ile el-Mevasi bölgesindeki saldırılarda 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ateşkes SONRASI SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta başlayan ateşkesi bozarak Gazze’deki şiddetli saldırılarına 18 Mart sabahı yeniden başlamasıyla birlikte, şu ana kadar 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti ve 14 bin 574 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda ise 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 615 kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgali kalıcı hale getirmek için saldırı planlarını hayata geçirmeye başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamını işgal edeceğini duyurdu. Plan gereği, Filistinlilerin güneydeki “toplama kamplarına” sürülmesi öngörülüyor ve buralarda hayatta kalmaları için insani yardım yapılacağı belirtiliyor. İsrailli bakanlar, Gazze’deki mevcut yapıların tamamen yıkılacağını ve Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edileceğini ifade etti.