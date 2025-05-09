Haberler

İsrail’in Gazze’ye Saldırısı Devam Ediyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi’nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor.

AMBULANSLAR OLAY YERİNE GİTTİ

Filistinli kaynaklar, ambulansların hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildiğini ve çok sayıda yaralının Endonezya Hastanesi’ne nakledildiğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787’ye, yaralı sayısının ise 119 bin 349’a ulaştığını açıkladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Azerbaycan Cumhurbşk. Aliyev, Haydar’ı Andı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Haydar Aliyev'in 102. doğum gününde mezarını ziyaret ederek anma töreni düzenledi. Eşi Mehriban Aliyeva da çiçek bıraktı.
Haberler

Fenerbahçe’de Mourinho Hakemi Eleştirdi

Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetinin ardından, teknik direktör Jose Mourinho hakem yönetimini eleştirerek VAR'ı sorguladı ve takım değişikliklerine dair dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.