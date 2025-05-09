İsrail’in Gazze’ye Saldırısı Devam Ediyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait bir yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucunda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi’nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor.

AMBULANSLAR OLAY YERİNE GİTTİ

Filistinli kaynaklar, ambulansların hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildiğini ve çok sayıda yaralının Endonezya Hastanesi’ne nakledildiğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 787’ye, yaralı sayısının ise 119 bin 349’a ulaştığını açıkladı.