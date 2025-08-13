İsrail’in Gazze’ye Yerleştirme Planı Var

GÜNEY SUDAN’A YERLEŞTİRME İDDİASI

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki insanlık dramı ve bölgedeki işgal planları dünyanın gündemindeyken, Gazzelilerin geleceği hakkında çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail hükümeti Gazze’deki Filistinlileri Güney Sudan’a yerleştirmek amacıyla bu ülkenin hükümetiyle görüşmeler yapıyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR YOK

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yapılan görüşmelerin doğruluğu ifade edilirken, görüşmelerin mevcut durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Hem İsrail hükümeti hem de Güney Sudan hükümetinden konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin iç savaş ve açlık tehlikesiyle mücadele eden Güney Sudan’a yerleştirilmesi planı insan hakları açısından ciddi endişelere yol açtı. Uzmanlar, böyle bir “zorunlu tahliye” planının uluslararası hukuku ihlal edeceği görüşünü savunuyor.