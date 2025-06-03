İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Sürediyor

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği son saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 35 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu ve birçok kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail’in Gazze Limanı’ndaki yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir kampa yönelik düzenlediği saldırıda, 7 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

ULAŞILAN DİĞER HUSUSLAR

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’ndeki insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus’un doğusunda yer alan Cevra el-Lut bölgesine yönelik saldırıda ise 2 Filistinli öldü. Ayrıca, Han Yunus’taki zorla yerinden edilen Filistinli ailelerin yaşadığı çadırlara ve evlere yapılan saldırılarda 6 Filistinli, ikisi çocuk, yaşamını yitirdi.

AĞIR KAYIPLAR YAŞANIYOR

Orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde, Filistinlilerin kaldığı bir çadır da bombardımana maruz kaldı. Bu saldırıda 3 Filistinli öldü, en az 20 kişi yaralandı. Gazze kentinin doğusu ile Cibaliya beldesinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze’nin Rimal Mahallesi’nde bulunan Filistin Bankası binasına yönelik saldırıda ise 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İNSANİ YARDIM BEKLEYENLER HEDEFTE

Gazze’nin kuzeyindeki bir bombalı saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, özellikle Cibaliya ve Gazze kentinin doğusunda sivil yerleşim alanlarını hedef alan yoğun bombardımanlarını sürdürüyor. Öte yandan, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan sabah saatlerindeki saldırıda ise 27 kişi yaşamını yitirdi.