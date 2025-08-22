İsrail’in Gizli Verileri Sızdı: Gazze’de Yüzde 83 Sivil

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen veriler, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ve son on yıllarda benzeri görülmemiş bir katliam oranı sunduğunu ortaya koyuyor. Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırması, savaşın 19. ayında İsrail istihbaratının, Hamas ve Filistin İslami Cihad’dan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ya ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak listelediğini bildirdi. Bu veriler, Gazze’de sağlık yetkililerinin verdiği toplam 53 bin Filistinli ölü sayısının, hem savaşçıları hem de sivilleri kapsadığını gösteriyor. İsrail askeri istihbarat veritabanında savaşçıların toplam hadisinin yalnızca %17’sini oluşturduğunu belirtmekte fayda var. Bu da, ölenlerin %83’ünün sivil olduğunu açıkça gösteriyor.

ÖLENLERİN YÜZDE DOKSAN ALTISI SİVİL

Bu oranın, uluslararası alanda son zamanlarda görülen savaşlarla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Suriye ve Sudan iç savaşları gibi bilinen çatışmalara kıyasla dahi dikkat çekici bir boyut taşıyor. Uppsala Çatışma Veri Programı’ndan (UCDP) Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu oranda yüksek olması dikkat çekici, özellikle de bu kadar uzun süre devam eden bir çatışmada bunun olması kayda değer” sözleriyle durumu değerlendirdi. Kendisinin belirttiğine göre, UCDP’nin 1989’dan beri izlediği küresel çatışmalardaki ölüler arasındaki sivil oranı sadece Srebrenitsa’da, Ruanda soykırımında ve 2022’nin Mariupol kuşatmasında daha yüksekti.

SOYKIRIM İDDİALARI

Filistinli akademisyenler ve soykırım araştırmacıları, sivillerin kitlesel katliamı ve aç bırakılması sebebiyle, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini öne sürüyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorularda veritabanının varlığını ya da Hamas ve PIJ ölümlerine dair verileri yalanlamadı. Guardian, aynı veriler hakkında bir yorum talep ettiğinde, verilen yanıt “yeniden ifade etmeye” karar verildiği yönünde oldu. Açıklamada, “makalede sunulan rakamların yanlış olduğu” vurgusu yapıldı, fakat hangi verilerin yanlış olduğu belirtilmedi. Ayrıca bu sayıların “IDF sistemlerinde mevcut verileri yansıtmadığı” ifadesi kullanıldı ancak hangi sistemlerden bahsedildiği açıklanmadı.

SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI

İsrail’in güney komutanlığı, askerlerine Gazze’de öldürülenleri kimlik tespiti yapmadan militan olarak rapor etme yetkisi verdi. Bir istihbarat kaynağı, “Savaşçıların öldürülme oranı yüzde 200 gibi gösterilebiliyordu” dedi. Emekli general Itzhak Brik ise, siyasilerin Hamas kayıplarını abarttığını biliyor. Brik, “Açıklanan sayılarla gerçekte olan arasında hiçbir bağlantı yok. Hepsi boş” diyerek durumu açıkladı. Gazze’deki büyük yıkıma rağmen, veritabanı, ordunun militan kabul ettiği yaklaşık 40 bin kişinin hala hayatta olduğunu kaydediyor. Filistinli analist Muhammad Shehada ise, “Hamas ve PIJ üyelerinin kayıplarının tahminleri, İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

SİVİLLERİN YAŞAM KAYBI ARTMAKTA

Mayıs ayından bu yana, sivil ölüm oranının artmış olabileceği düşünülüyor. Çünkü İsrail, savaş boyunca Filistinlilere yiyecek sağlayan BM ve insani yardım kuruluşlarının yerini almaya çalıştı. Askeri yasak bölgelerdeki dağıtım merkezlerine girmeye çalışan yüzlerce kişiyi öldürdü. Şu anda, topraklarının yalnızca %20’sine sıkıştırılmış ve açlıktan ölmek üzere olanlar, yeni bir kara harekâtına hazırlanan İsrail tarafından kuzeyi terk etmeleri için bilgilendiriliyor. Bu harekâtın siviller için ağır sonuçları olabileceği tahmin ediliyor.

KANUNUN KORUMASI ALTINDAKİ İHLALLER

İngiliz akademisyen Mary Kaldor, Gazze’deki katliam ölçeğinin, çatışmanın doğasıyla ilgili olduğunu belirtti. Kaldor, “Yeni Savaşlar” isimli kitabında, “Uluslararası insancıl hukuk esasen konvansiyonel savaşlarda sivilleri korumak için geliştirilmiştir, ancak Gazze’de durum farklıdır” vurgusunu yaptı. Kaldor, Gazze’de bir savaş değil, daha çok bir suikast kampanyasından bahsedildiğini, bu tür eylemlerin siviller dikkate alınmadan yürütüldüğünü belirtti.

MEŞRU MÜDAFAA TARTIŞMALARI

İsrail hükümeti, savaşın 7 Ekim 2023’te Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırılarda 1200 kişinin öldürüldükten sonra meşru müdafaa gerektirdiğini savunuyor. Ancak, siyasi ve askeri liderlerin sık sık soykırıma varan söylemler kullandığı görülmekte. Savaşın başlangıcında, askeri istihbaratın başındaki general Aharon Haliva, 7 Ekim’de öldürülen her kişi için 50 Filistinlinin ölmesi gerektiğini ifade etti. Birçok İsrail askeri, Gazze’de tüm Filistinlilerin hedef olarak görüldüğünü belirtti. Rafah’ta görev yapan bir asker, “Hayali bir çizgi oluşturduk ve o çizgiyi geçen herkese ateş ettik” ifade etti.

SİVİLLERE YÖNELİK TAKTİKLER

Oxford Üniversitesi’nde görevli uluslararası ilişkiler profesörü Neta Crawford, İsrail’in sivilleri koruma yöntemlerini terk ettiğini vurguladı. Crawford, “ABD gibi devletlerle aynı prosedürleri uyguladıklarını savunuyorlar. Ama sivil ölüm oranlarına ve bombalamalarla altyapı yıkımına baktığınızda, durumun öyle olmadığı aşikar” şeklinde konuştu.