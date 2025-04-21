İsrail’in Han Yunus’taki Saldırıları Süregeldi

GAZZE’YE DÜZENLENEN SALDIRILARDA CAN KAYBI

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda, Han Yunus bölgesinde 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un farklı bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi. Hastane kaynakları, Han Yunus’un güneyindeki Minara Mahallesi’nde, sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alındığı saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

SALDIRILAR VE ÖLÜMLER

Han Yunus’un doğusundaki ez-Zena bölgesinde “Bereke” ailesinin evine yönelik bir saldırıda 5 Filistinli öldü, birçok kişi de yaralandı. Diğer bir saldırıda ise Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesi hedef alındı ve burada 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Mevasi bölgesindeki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra yapılan saldırı sonucunda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Han Yunus’un Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine de saldırı düzenlediği ve Refah’a yönelik bombardıman gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ateşkesin İhlali VE CAN KAYIPLARI

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik yoğun saldırılarını yeniden başlattı. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart’ta saldırılarına başlayan İsrail ordusunda, bu dönemde çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olan 1827 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 828 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirilen saldırılarda ise toplamda 51 bin 210 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 116 bin 869’a ulaştı.