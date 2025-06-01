İsrail’in Han Yunus’taki Saldırısında Neccar Öldü

İSRAİL’İN SALDIRISINDA BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in 24 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Han Yunus’a gerçekleştirdiği hava saldırısında yaralanan baba Hamdi en-Neccar, hayatını kaybetti. Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Neccar, İsrail güçlerinin evine düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralanmıştı. Açıklamada, 9 çocuğunu kaybeden ve tedavi altında olan Neccar’ın da yaşamını yitirdiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 24 Mayıs’taki hava saldırısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, doktor Ela en-Neccar’ın hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada evinin hedef alındığını ifade etti. Burş, saldırıda Filistinli kadın doktor Neccar’ın en büyük çocuğu 12 yaşında olmak üzere toplam 10 çocuğundan 9’unun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yaralı olarak kurtulan Neccar’ın eşi Hamdi en-Neccar ve bir çocuğunun ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.