İsrail’in Hava Saldırıları, İranlıları Çaresiz Bırakıyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI VE TEHLİKE ALTINDAKİ İRANLI SİVİLLER

İsrail’in artan hava saldırıları ve Trump’ın “Tahran’ı terk edin” çağrısı, İranlı sivilleri çaresiz bir duruma sürüklüyor. İlgili kentlerde ne sığınak ne de erken uyarı sistemleri mevcut. İranlılar, yaşamlarını tehlikeye atan bu durumdan kaçmaya çalışıyor. Karşılıklı bombardımanların arttığı dönemde, İsrail’in Tahran’da yaşayan insanlara kenti boşaltma çağrıları, başkentten kaçış hareketini hızlandırıyor. Pazartesi günü evlerini geride bırakan İranlılar, uzun kuyruklar oluşturarak şehirden ayrılma arayışına girdi. Tahranlıların özellikle Hazar Denizi bölgesine doğru kaçmaya çalıştığı bildiriliyor. Otoyollar tıkanırken benzincilerde araçlar uzun bekleme süreleri oluşturuyor.

ISRAİL’DEN AÇIKLAMALAR VE KAÇIŞ TALEPLERİ

Bu kaçış dalgasının arkasında yatan sebeplerden biri, önceki gün İsrail ordusunun Tahran’ın kuzeyindeki yaklaşık 300 bin insanın yaşadığı bölge için yaptığı “acil uyarı”dır. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise, “Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında” diyerek doğrudan saldırı tehdidinde bulundu. Bu sözlerine yanıt olarak, Katz ikinci bir açıklama yaparak “Açıkça belirtmek isterim ki: Katil diktatörün İsrail halkına yaptığı gibi Tahran halkına zarar vermek gibi bir niyetimiz yok” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran’ı, İsrail’deki sivilleri hedef almakla suçlayarak, “Tahran sakinlerine ‘Bölgeyi terk edin’ diyoruz, harekete geçeceğiz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kenti boşaltın” şeklindeki çağrısı da dikkat çekiyor.

İRANLI SİVİLLERİN ORTADA KALDIĞI DURUM

Birçok ülke, vatandaşlarının İran’dan derhal ayrılması için çağrılarda bulunuyor. Bu ülkeler arasında Rusya ve Çin de var. Ancak İran halkı, hangi yere kaçabilecekleri ya da nerede güvende olabilecekleri konusunda tereddüt yaşıyor. Tahran’ın nüfusu, İsrail’in toplam nüfusundan daha fazla, ayrıca İran kentleri sığınaklar ya da erken uyarı sistemleri ile donatılmış değil. Cuma gününden bu yana İsrail, Tahran’da bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, saldırılarda en az 224 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 200’den fazla kişinin yaralandığını ve bunların büyük kısmının sivil olduğunu belirtti.

HALKIN ÖFKE VE ÇARESİZLİK İÇİNDE OLMAK İSTEDİĞİ

Uluslararası haber ajansları, Tahran merkezinin önemli ölçüde terk edildiğini ve birçok dükkanın kapalı olduğunu bildiriyor. Halk, başkentteki sığınakların eksikliğinden ve kendilerini koruyacak alanların olmamasından şikayet ediyor. Bir Tahran sakini, “Sığınaklara erişimimiz yok, kentin tamamında sığınak yok” diyerek çaresizliği dile getiriyor. İran Yönetimi de her şeyin kontrol altında olduğunu savunuyor. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, halka yer altı istasyonları, camiler ve okullara sığınmalarını önerdi. Ancak bu önerilere sosyal medyada tepkiler yükselmeye başladı.

BARİŞ VE DEMOKRASİ İÇİN BASKI YAPILMASI GEREKEN BİR DURUM

İran asıllı Amerikalı analist Holly Dagres, İranlı sivillerin iki cephe arasına sıkıştığını belirtiyor. DW’ye verdiği mülakatta, İran’daki siren eksikliğine dikkat çekerek, “İranlılar şu anda derinden sarsılmış ve korkmuş durumdalar. Öfkeliler çünkü arada kalmış durumdalar” dedi. İslam Cumhuriyeti’nin 46 yıllık geçmişinde halkın güvenliği için sığınak yapılmadığını eleştirenler var. İsveç’teki Mälardalen Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Profesör Mehrdad Darvishpour ise, “Bu İran ve İsrail halkları arasında bir savaş değil ve en kısa zamanda son bulmak zorunda” sözleriyle durumun aciliyetine dikkat çekiyor. Darvishpour, barış ve demokrasi yanlılarının bir araya gelerek saldırıları durdurması ve müzakerelere ikna etmesi gerektiğini vurguluyor.