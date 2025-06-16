İsrail’in Hava Saldırıları Tansiyonu Artırdı

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI VE İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI

İsrail, geçtiğimiz cuma günü başlattığı geniş çaplı hava saldırılarıyla İran’ın nükleer programını hedef alarak bölgedeki gerilimi artırdı. “Yükselen Aslan” kod adlı bu operasyon çerçevesinde, İran’ın hava savunma sistemleri ciddi şekilde zayıfladı ve birçok kritik hedefe saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklara göre, bu hava saldırılarında en az 14 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. İsrail, özellikle nükleer programla bağlantılı alanlara yönelirken, Natanz’daki bazı tesislerin kısmen yok edildiği kaydedildi. Ancak, İran’ın stratejik öneme sahip ve tartışmalı nükleer tesisi olan Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi halen sağlam durumda bulunuyor.

FORDO’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, “Tüm operasyon, Fordo’nun ortadan kaldırılmasıyla tamamlanmış olacak” ifadesiyle İsrail’in hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Tahran’ın yaklaşık 160 kilometre güneyinde, Kum kentine yakın bir dağlık bölgede yer alan Fordo, yer altındaki yapısıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş hava savunma sistemleri ile korunan bu tesis, hem İran’ın nükleer teknolojiye olan kararlılığını hem de sembolik gücünü temsil eden bir sembol olarak değerlendiriliyor. İran kaynakları, tesiste gerçekleşen bir saldırı girişimini doğrularken, Fordo’nun büyük bir zarar görmediğini aktardı.

NÜKLEER TESİSLERİNİ HEDEF ALMA STRATEJİLERİ

Uzman Brett McGurk, Fordo’nun İran’ın silah sınıfı nükleer materyal üretiminin merkezi olduğunu vurguladı. Analistlere göre, İsrail’in elinde bulunan silah sistemlerinin bu derin ve korunaklı tesisi imha etmesi mümkün görünmüyor. Bu tür tesisleri yok edebilecek yegâne mühimmat, ABD’nin envanterinde bulunan ve yalnızca B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla taşınabilen GBU-57A/B Dev Nüfuz Edici Bombalar. Sadece hava saldırıları değil, siber saldırılar ya da içten sabotaj gibi başka yöntemler de değerlendirmeye alınıyor. 2010 yılında Stuxnet virüsüyle gerçekleştirilen saldırı ve 2021’de Mossad’ın Natanz’daki patlamadaki rolü, bu seçenekleri daha güçlü kılıyor. Ancak analistlere göre, İran’ın son dönemdeki alarm durumu bu girişimleri daha riskli bir hale getiriyor. Fordo’nun vurulması, İran’ın nükleer kapasitesini tamamen durdurmaya yetmeyebilir. Natanz’ın güneyinde bulunan Kuh-e Kolang Gaz La bölgesinde, kamuoyunda “Kazma Dağı” olarak bilinen bir alanda yeni bir yer altı nükleer tesisinin inşa edildiği iddiaları, İsrail’in önünde uzun ve zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor.