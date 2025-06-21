İsrail’in Hava Saldırılarını Durdurması Zor

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI HAVA SALDIRILARI HAKKINDAKİ ZORLUKLARI VURGULUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik bir çözüm arayışında bulunsa da, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarını durdurmasını istemenin zorluğuna dikkat çekti. New Jersey’de bir golf etkinliğinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İsrail’in bugüne dek kazandığı askeri başarıları göz önünde bulundurarak böyle bir talepte bulunmanın kolay olmadığını belirtti.

İSRAİL’İN DURUMU VE HAVA SALDIRILARININ DEVAMINA DİKKAT

Trump, “Birisi kazanıyorsa bu talepte bulunmak zor. Eğer birisi kaybediyorsa, bu daha da zorlayıcı olabilir. Ancak biz hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” ifadelerini kullandı.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

İran ile Avrupa’nın diplomatik tesisi çabalarını reddeden Trump, bunların çatışmayı sona erdirmeye yardımcı olmadığını vurguladı. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle görüşmek istiyor. İran’la uzun zamandır konuşuyoruz ve Avrupa’nın bu süreçte yardımcı olamayacağını düşünüyorum.” dedi. Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik bir müdahaleye karar vermesinin en fazla iki hafta süreceğini belirtti.

İSRAİL’İN NÜKLEER TESİSLERİ ORTADAN KALDIRMA KAPASİTESİ

Trump, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini terk etmek için yeterli kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekti. “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir kısmı geçebilirler, ancak derinlere inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller. Göreceğiz, belki de gerekli olmayacak.” şeklinde konuştu.

Ateşkesi DESTEKLİYOR VE NÜKLEER BOMBA RİSKİNE YANIT VERİYOR

Trump, “Aylar içinde İran bir nükleer bomba sahibi olabilir. Irak savaşı konusunda ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem lazım ama şu an bir şey söylemem zor. Bu kararları koşullara göre vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler yapıyor, İran daha az başarılı. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının gerçekleşmesi benim için çok önemli. İran, dünyanın önemli petrol kaynakları üzerinde dururken neden nükleer silah peşinde koşuyor, anlayamıyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.