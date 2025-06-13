İsrail’in Hava Saldırısı Sonrası Gerilim

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI SONRASI ORTADOĞU’DA GERİLİM

İsrail’in İran’ı hedef alan hava saldırısının arkasından Orta Doğu’daki gerginlik yeniden tırmanıyor. Türkiye’de bu durumun en çok dikkat çeken unsurlarından biri ise Adana’daki İncirlik Üssü oldu. Üste şu an için herhangi bir hareketlilik gözlemlenmiyor. Orta Doğu’daki tansiyonun yükselmesi ile birlikte, dün gece yapılan İsrail hava saldırısından sonra, bölgedeki stratejik askeri merkezler dikkatle takip edilmeye başlandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ’NDE GÖZLEMLER

Bu merkezlerin başında, NATO’nun önemli üslerinden biri olan Adana’daki İncirlik Hava Üssü geliyor. Saldırı sonrası gelişmelere karşı alarm durumunun artırılmasına dair beklentiler ortaya çıkıyor. Ancak Adana’daki İncirlik Üssü’nde şimdilik olağanüstü bir hareketlilik tespit edilmedi. Yerel kaynaklar, üs çevresinde sessizliğin hakim olduğunu ve olağan dışı herhangi bir askeri faaliyet yaşanmadığını bildiriyor.