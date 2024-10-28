İsrail’in Havadan Vurduğu Sur Kentindeki Kayıplar

İSRAİL’İN HAVADAN SALDIRISI

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bulunan Sur (Tyre) şehrine yönelik havadan saldırılarda bulundu. Lübnan’ın resmi haber ajansı (NNA), İsrail ordusunun bölgedeki tahliye uyarılarının ardından yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırılar sonucunda birçok binanın hasar gördüğü ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından geniş bir alanı kapsayan bir harita yayınlayarak, Dr. Ali El-Halil, Hiram, Muhammed el-Zayid ve Nebih Berri caddelerinde yaşayanlara evlerini terk ederek Evveli Nehri’nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulundu. Kente düzenlenen saldırılar sonucunda yedi kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sur, dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor.

KENT ENKAZA DÖNÜYOR

Gerçekleşen bombalamalar, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kentin daha önce boşaltılması emredilen bölgeleri ve yeni tahliye alanlarını da kapsarken, genellikle gazetecilerin yer aldığı bir otelin yakınlarına kadar ulaştı. Bir zamanların canlı plajları, balıkçıları ve turistleriyle dolup taşan Sur, on binlerce insanın İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalardan kaçışıyla hayalet bir şehre dönüşmüş durumda. İsrail’in hava saldırıları, tüm yerleşim yerlerini büyük tahribata uğrattı ve aileler eşyalarını arabalarına yükleyip kaçış planları yapmak zorunda kaldı.

El Cezire’ye göre, Sur’un hedef alınmasının sebebi, analistlerin bu şehrin parlamento başkanı Nebih Berri’nin liderliğindeki Emel hareketinin merkezi olduğuna inanması. Haberde, İsrail’in bu saldırısının müzakere eden taraflar üzerinde daha fazla baskı kurmayı amaçlayan bir hamle olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.