İsrail’in Hükümeti Gösterilerle Eleştirildi

GÖSTERİLERİN HIZI ARTYOR

İsrail’de her cumartesi olduğu gibi başta Tel Aviv olmak üzere birçok yerde düzenlenen gösterilerde, Gazze’deki esirlerin aileleri, İsrail’in “yüzyılın kaybı” ile yüzleştiğini ifade etti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini sert bir şekilde eleştirdi. Aileler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyaretinden önce medyada yer alan bazı haberlere dikkat çekerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları durduracak ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak müzakerelerin dışında kalma riski bulunduğunu vurguladı. Hükümetin stratejisinin başarısız olduğunu belirten aileler, Gazze’ye yönelik saldırıları durduracak ve esirlerin geri dönüşünü sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın acilen yapılması çağrısında bulundu.

SESLER YÜKSELİYOR

Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişiye hitap eden esirlerden Guy Illouz’un babası Michel Illouz, İsrail’in Gazze’ye dönük saldırı planının hayatta kalan esirlerin ölümüne yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu saldırının yasa dışı bir emir olduğunu belirtti. Tel Aviv, Hayfa, Kirya, Batı Kudüs ve Gazze sınırındaki Nir Oz yerleşiminde de benzer katılımların görüldüğü gösterilerde, Netanyahu hükümetinin istifası talep edildi.

ESİRLERİN DURUMU BELİRSİZLİĞİNDE DEVAM EDİYOR

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi’nde bulunan 59 esirden 24’ünün hayatta olduğunu öne sürdü. Bu hafta ABD Başkanı Trump, esirlerden 21’inin yaşadığını duyurdu. Trump’ın bu açıklamalarının ardından Tel Aviv yönetimi, 3 esirin hayatı konusunda endişe taşıdıklarını belirtti. Bu gelişmeler, esir yakınlarının taleplerini daha da kuvvetlendiriyor ve halkın gösterilere katılımını artırıyor.