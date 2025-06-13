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İsrail’in İran’a Hava Saldırıları Toplantısı

İSRAİL’İN HAVADAN SALDIRILARI ÜZERİNE TOPLANTI

İsrail’in İran’a uyguladığı hava saldırıları sebebiyle Dışişleri Bakanlığı’nda kritik bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

İsrail’in gerçekleştirdiği İran’a yönelik hava saldırısının ardından oluşan durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Fidan ile diğer bakan ve genelkurmay başkanının katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantının, 14.30’da başladığı bilgisi Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alındı. Toplantıda, İsrail’in saldırılarının etkileri ve muhtemel hedefleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

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