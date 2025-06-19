İsrail’in İran’a karşı saldırılarını kınıyoruz

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “İsrail’in sınır komşumuz olan İran’a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz” ifadesiyle bir açıklama yaptı. MSB, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, gündemdeki gelişmelere dair bilgiler paylaştı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin teslim olduğu bilgisini veren Tuğamiral Aktürk, operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Hudut hattında üst seviyede güvenliğin sağlandığını vurgulayan Aktürk, “2’si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakalandı. 1 Ocak’tan bu yana sınırlarımızdan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 2 bin 681 kişi tespit edildi. Son bir haftada engellenen bin 342 kişiyle birlikte bu yıl içinde hudutlarda engellenen toplam kişi sayısı 38 bin 979’a ulaştı” dedi. Ayrıca, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaların hudut güvenliğini etkileyip etkilemediğine dair, şu ana kadar herhangi bir artış yaşanmadığını ifade etti.

İKİ HAFTALIK OPERASYONLARDA BAŞARILAR

Bu hafta içerisinde Hatay’da yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 17 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini veren Aktürk, 8 Ocak’tan itibaren süren “tünel imha” çalışmalarında Tel Rıfat bölgesinde 157 kilometre, Menbic bölgesinde ise 131 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Aktürk, Genelkurmay Başkanlığı ve diğer yetkililerin çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KINANDI

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “İran’ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı dönemde, İsrail uluslararası hukuka aykırı bir saldırıya başlamıştır. Bu saldırılar, bölgesel istikrarı daha da riske atmıştır” ifadesini kullandı. Aktürk, İsrail’in saldırgan tutumunun sınır tanımadığını, bu yüzden derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

ORGANİZASYONLAR VE YEREL DESTEKLER

Somali’de araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Oruç Reis gemisinin dönüşüne de değinen Aktürk, yapılan uğurlama töreninin ardından gemilerin ülkeye 15 Haziran’da döneceğini belirtti. Yangınlarla etkin bir şekilde mücadele edildiğini ifade eden Aktürk, orman yangınları için 10 helikopterin 106 ton su atarak destek sağladığını açıkladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİ İNOVASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle güçlendiğini vurgulayan Aktürk, 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN’ın Kuzey Makedonya’ya teslim edildiğini aktardı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü geliştirmek amacıyla bir protokol imzalandığını duyurdu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASINA YAKINDAN BAKILDI

Bakanlık kaynakları, İsrail ile İran arasındaki gerginlikte Türkiye’nin hava savunma sistemi ve sınır güvenliği konularındaki aldıkları önlemleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 7/24 görev başında olduğunu belirten kaynaklar, herhangi bir kontrolsüz göç dalgasının bulunmadığını vurguladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu ifade edildi.

ANADOLU KARTALI 2025 TATBİKATI HAZIRLIKLARI

Anadolu Kartalı 2025 tatbikatıyla ilgili bilgi veren bakanlık, tatbikatın 23 Haziran – 04 Temmuz tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Birçok ülkenin katılım sağlayacağı tatbikatta, hava unsurları arasında iş birliği ve beraberlik artırılacak. Bu tatbikatta çeşitli hava görevleri icra edileceği ifade edildi.